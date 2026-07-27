Ex Ilva il giudice di Milano ordina lo stop dell’area a caldo senza bonifica dall’amianto Da governo 100 milioni gli indiani di Jindal confermano l’interesse

Il giudice di Milano ha ordinato lo stop dell’area a caldo dell’ex Ilva di Taranto, senza richiedere bonifiche dall’amianto. Il governo ha stanziato 100 milioni di euro, mentre il gruppo indiano Jindal ha confermato il suo interesse per l’acquisizione dell’azienda. La decisione giudiziaria riguarda esclusivamente l’impianto, senza indicare ulteriori misure di bonifica. La sentenza è arrivata dopo una richiesta di sospensione presentata in sede legale.

Il gruppo indiano Jindal si dice ancora interessato all’acquisizione dell’ex Ilva di Taranto, dopo la nota di Palazzo Chigi. E anche dopo la sentenza della Corte d’Appello di Milano, che ha accolto il reclamo presentato da un gruppo di cittadini e genitori tarantini contro Ilva in AS e Acciaierie d’Italia in AS, ribaltando la precedente decisione del Tribunale. I giudici hanno disposto la sospensione delle attività siderurgiche dell’area a caldo entro tre mesi. La ripartenza sarà subordinata a due condizioni vincolanti: la bonifica completa e integrale dell’amianto (asbesto) e la drastica riduzione delle emissioni di polveri sottili (PM10 e PM2,5). 🔗 Leggi su Open.online

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Tribunale di Milano sospende larea a caldo dellex Ilva: stop dal 24 agosto

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