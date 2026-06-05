Di seguito il comunicato: La Corte di Assise presso il Tribunale di Potenza ha disposto l’esclusione di Riva Forni Elettrici dal procedimento relativo al presunto disastro ambientale dell’ex Ilva, accogliendo la richiesta avanzata dalla difesa Riva assistita dall’Avvocato Pasquale Annichiarico dello Studio legale Dentons e dall’Avv. Carlo Enrico Paliero. La decisione rappresenta un passaggio di particolare rilievo nell’ambito del procedimento, in quanto riconosce l’insussistenza dei presupposti per la permanenza di Riva Forni Elettrici nel processo quale società imputata ai sensi del decreto legislativo 23101. “Questa decisione ristabilisce un principio fondamentale di legalità e di corretto accertamento delle responsabilità”, ha dichiarato l’ avvocato Pasquale Annicchiarico, partner di Dentons e difensore del Gruppo Riva. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Riva forni elettrici esce dal processo “Ambiente svenduto” ex Ilva Accolta la richiesta della difesa

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Ilva, scatta la prescrizione per Vendola: esce dal processo Ambiente SvendutoSi conclude con una decisione di non luogo a procedere il procedimento giudiziario nei confronti di Nichi Vendola riguardo alle questioni legate...

Ex Ilva, processo 'Ambiente svenduto': prescritto il reato di concussione per Nichi VendolaVenerdì 22 maggio, la Corte d'assise del Tribunale di Potenza ha dichiarato la prescrizione del reato di concussione per Nichi Vendola e altri 14...

Riva forni elettrici esce dal processo Ambiente svenduto ex Ilva Accolta la richiesta della difesaLa Corte di Assise presso il Tribunale di Potenza ha disposto l’esclusione di Riva Forni Elettrici dal procedimento relativo al presunto disastro ambientale dell’ex Ilva, accogliendo la richiesta avan ... noinotizie.it

Ex Ilva: legale, pronuncia giudici azzera rischio confiscaUltime notizie AGI - Agenzia Giornalistica Italia: News online di Cronaca, Economia, Politica, Estero, Spettacolo, Sport, Cronaca Locale - AGI.it ... agi.it