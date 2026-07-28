La polizia ha trovato i corpi di cinque neonati in una casa ad Orange, nel sud della Francia. La scoperta è stata fatta durante un intervento di routine. I corpi sono stati rinvenuti in condizioni che hanno suscitato shock tra gli agenti. Le autorità stanno indagando per chiarire le cause e le circostanze del decesso. Al momento non sono state rese note ulteriori informazioni sulla vicenda.

Una vicenda di estrema gravità è al centro delle indagini ad Orange, nel sud della Francia, dove la polizia ha rinvenuto i corpi di cinque neonati all’interno della casa di una coppia. I resti, secondo le prime informazioni disponibili, erano nascosti in scatole di cartone. Il ritrovamento è avvenuto dopo la nascita di un altro bambino della donna, venuto al mondo in buone condizioni. Le autorità hanno avviato accertamenti per definire tempi, cause dei decessi ed eventuali responsabilità nella drammatica vicenda. Neonati trovati morti a Orange: quando è avvenuta la scoperta. L’intervento delle forze dell’ordine nell’abitazione della coppia è scattato dopo il parto avvenuto lunedì 27 luglio. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - I corpi di 5 neonati trovati così, scena agghiacciante: la scoperta horror della polizia

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