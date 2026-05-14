A Peschiera del Garda, un uomo è stato trovato morto all’interno della sua abitazione dopo più di un anno di assenza senza segni di vita. La scoperta è avvenuta durante un sopralluogo, e la salma presentava segni di mummificazione. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause del decesso e i motivi della lunga assenza dell’uomo, che non aveva segnalato la propria scomparsa. La vicenda ha suscitato scalpore nella comunità locale.

A Peschiera del Garda un uomo è morto nel silenzio più totale, senza che nessuno si accorgesse della sua assenza per oltre un anno. Una vicenda che scuote la comunità locale e che racconta, ancora una volta, il dramma della solitudine sociale e dell’emarginazione invisibile che può consumarsi anche nei centri più frequentati e vivi. Il corpo dell’uomo, un 65enne che viveva da anni in affitto nel centro della cittadina veronese, è stato ritrovato martedì sera in un appartamento di via Dante, sopra l’omonimo bar. A fare la tragica scoperta sono stati i vigili del fuoco e i carabinieri della stazione di Peschiera del Garda, intervenuti dopo diverse segnalazioni dei proprietari dell’immobile, ormai preoccupati per il lungo silenzio dell’inquilino. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Mummificato”. La scena horror in Italia, lo hanno trovato così: poi la scoperta, agghiacciante

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