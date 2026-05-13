Tre giovani donne sono state trovate senza vita in mare su una spiaggia, dopo una vasta operazione di soccorso che è iniziata all’alba. La scoperta è avvenuta questa mattina e ha suscitato grande shock tra i presenti. Le autorità stanno indagando sulle cause del decesso e sull’origine della vicenda. La scena del ritrovamento è stata descritta come agghiacciante, con i corpi trovati in acqua in circostanze ancora da chiarire.

Drammatico ritrovamento in spiaggia, quando tre giovani donne sono state trovate morte in mare dopo una vasta operazione di soccorso scattata all’alba. I corpi sono stati recuperati dalle acque agitate dai servizi di emergenza, intervenuti dopo diverse segnalazioni arrivate ai numeri di soccorso. Secondo le prime informazioni, le vittime avrebbero trascorso la notte partecipando a una festa molto affollata terminata poche ore prima della tragedia. Le tre donne, tutte tra i 20 e i 30 anni, sarebbero state viste insieme durante la serata studentesca e successivamente nei pressi della spiaggia, dove il mare era particolarmente mosso e il vento molto forte.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “I corpi di tre donne in spiaggia”. Scoperta agghiacciante, scena spaventosa: le hanno trovate così

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