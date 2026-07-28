I boschi della droga in Lombardia | 1.600 chilometri quadrati controllati dai pusher un caso unico in Europa E la politica tace

In Lombardia, 1.600 chilometri quadrati di boschi sono sotto il controllo dei pusher, un fenomeno senza precedenti in Europa. La presenza di queste aree, spesso utilizzate per lo spaccio e la coltivazione illegale di sostanze, rimane ignorata da istituzioni e media. La mancanza di interventi e di attenzione pubblica evidenzia un vuoto di azione e di informazione su un problema che si sviluppa silenziosamente nel territorio.

Prima d’arrivare a loro, ai braccianti della droga, serve un’introduzione. Spesso i fenomeni storici prevedono delle introduzioni, e questo è un fenomeno storico, ancorché di scarso interesse istituzionale, mediatico e popolare, con evidenti responsabilità per ogni categoria. Cinque province: Milano, Monza e Brianza, Varese, Como, Lecco. Una superficie boschiva di 1.600 chilometri quadrati, l’equivalente di 230 mila campi da calcio. In questa geografia, fra sentieri e colline, montagnette e gole, vi sono un centinaio di piazze, secondo il censimento di carabinieri e poliziotti, utilizzate dalle bande di origine marocchina per vendere... 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

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