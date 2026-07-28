I boschi della droga in Lombardia | 1.600 chilometri quadrati controllati dai pusher un caso unico in Europa E la politica tace

Da milano.corriere.it 28 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In Lombardia, 1.600 chilometri quadrati di boschi sono sotto il controllo dei pusher, un fenomeno senza precedenti in Europa. La presenza di queste aree, spesso utilizzate per lo spaccio e la coltivazione illegale di sostanze, rimane ignorata da istituzioni e media. La mancanza di interventi e di attenzione pubblica evidenzia un vuoto di azione e di informazione su un problema che si sviluppa silenziosamente nel territorio.

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Prima d’arrivare a loro, ai braccianti della droga, serve un’introduzione. Spesso i fenomeni storici prevedono delle introduzioni, e questo è un fenomeno storico, ancorché di scarso interesse istituzionale, mediatico e popolare, con evidenti responsabilità per ogni categoria. Cinque province: Milano, Monza e Brianza, Varese, Como, Lecco. Una superficie boschiva di 1.600 chilometri quadrati, l’equivalente di 230 mila campi da calcio. In questa geografia, fra sentieri e colline, montagnette e gole, vi sono un centinaio di piazze, secondo il censimento di carabinieri e poliziotti, utilizzate dalle bande di origine marocchina per vendere... 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

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