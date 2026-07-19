In Lombardia, durante l’estate, cresce il rischio di incontri con zecche nelle aree verdi come boschi e prati. La stagione più pericolosa si concentra tra luglio e settembre. Per ridurre la possibilità di morso, si consiglia di indossare abbigliamento lungo e usare repellenti specifici. In caso di morso, è importante rimuovere la zecca con strumenti adeguati e disinfettare la zona. Se si manifestano sintomi come febbre o eritema, si deve consultare un medico.

Milano, 19 luglio 2026 – L’estate invita a vivere le giornate all’aperto, a contatto con la natura attraverso passeggiate, escursioni e altre attività. Per questo i mesi estivi sono considerati quelli a più alto rischio di fare spiacevoli incontri con le zecche. Cosa sono le zecche e quali sono le più diffiuse. Le zecche sono artropodi che si nutrono del sangue di numerose specie animali, quali rettili, uccelli e mammiferi (compreso l’uomo); la puntura di solito non è dolorosa e non causa prurito, per cui può passare inosservata, ma è all’origine della possibile trasmissione di malattie. Nel nord Italia le due specie di zecche maggiormente diffuse sono: Ixodes ricinus (zecca dei boschi) e sanguineus (zecca dei cani). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Zecche in boschi e prati della Lombardia: come difendersi nella stagione più rischiosa e cosa fare in caso di morso

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