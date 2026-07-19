Nei boschi di Vergiate, i Carabinieri hanno sequestrato un mitra e trovato un arsenale durante un'operazione contro lo spaccio di droga. Oltre a sostanze stupefacenti e denaro, sono stati recuperati diversi strumenti di guerra. L’intervento ha portato al fermo di uno pusher, coinvolto in attività illecite che includevano anche armi da fuoco. La scoperta di un arsenale in un'area di campagna accentua la presenza di sostanze illegali e di armi nel territorio.

Non solo droga e denaro, ma anche armi da guerra. È uno scenario sempre più preoccupante quello emerso nei boschi di Vergiate, dove i Carabinieri hanno smantellato un bivacco utilizzato come base logistica per lo spaccio di sostanze stupefacenti, sequestrando un vero e proprio arsenale: una mitraglietta Sten calibro 9 classificata come arma da guerra, un fucile a pompa con un colpo già camerato, munizioni, oltre 300 grammi di hashish e quasi 3 mila euro in contanti. L’operazione è stata condotta dai militari dello Squadrone Eliportato Carabinieri Cacciatori Calabria, con il supporto dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Gallarate e della Stazione dei Carabinieri di Vergiate. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Nei boschi della droga. Pusher con arsenale. Sequestrato un mitra

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