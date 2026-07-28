Il mercato del cibo per cani e gatti sta crescendo e cambiando, con nuove tendenze che influenzano le scelte dei proprietari. Tra queste ci sono l’interesse per la longevità degli animali, il pet biohacking, le diete ancestrali e la sostenibilità. Sono stati individuati dieci trend principali che stanno modificando il settore, spaziando dall’innovazione nutrizionale alle pratiche più eco-compatibili. Questi sviluppi riflettono una domanda crescente di prodotti più specifici e consapevoli.

Il mercato petfood cresce e si trasforma: tra Longevity ing, Pet Biohacking, diete ancestrali e sostenibilità, ecco i 10 trend che guideranno le scelte dei proprietari. Il futuro del pet food corre veloce e ridisegna le abitudini alimentari di cani e gatti. In un mercato globale destinato a raggiungere 199 miliardi di dollari entro il 2034, la crescita dell’offerta genera un paradosso: più prodotti sugli scaffali, più confusione per i proprietari. Secondo un sondaggio internazionale, il 57% dei proprietari di gatti fatica a scegliere il cibo migliore e quasi la metà dei proprietari di cani considera l’alimentazione la parte più difficile della cura del pet. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - I 10 trend che cambieranno l’alimentazione di cani e gatti

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