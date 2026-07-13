Caldo record una settimana a 40 gradi | cosa fare con cani e gatti l’alimentazione i condizionatori e le docce

L'anticiclone africano porta temperature sopra i 40 gradi, con punte di 42 in Sardegna tra il 14 e il 15 luglio. Si consiglia di evitare di uscire nelle ore più calde, di mantenere idratati cani e gatti, e di raffreddare gli ambienti con condizionatori o ventilatori. È importante anche fare docce fresche agli animali e limitare l’attività fisica durante le ore più calde.

L’ anticiclone africano riporta il caldo record sull’Italia, con punte superiori ai 40 gradi soprattutto al Centro-Sud. La fase più intensa tra martedì 14 e mercoledì 15 luglio, con temperature che in Sardegna potrebbero toccare i 42 gradi. Intanto un enorme incendio in Francia ha già bruciato 800 ettari della foresta di Fontainebleau, a sudest di Parigi. E nel Regno Unito sono 2700 i morti attribuiti al caldo. I vademecum sull’estate torrida consigliano la protezione dal sole per gatti e cani, la cura nell’alimentazione (niente caffè, sì a zucchine e fragole ) e l’aria condizionata a 27 gradi, oltre alle docce tiepide per dormire meglio. L’anticiclone africano. 🔗 Leggi su Open.online

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Sopravvivere a 40°C Senza Aria Condizionata Secondo la Scienza

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