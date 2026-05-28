Un recente rapporto rivela che il 71% dei proprietari di animali domestici si rivolge al veterinario per consigli sulla cura dei propri pet, ma molti non seguono completamente le indicazioni fornite. L'articolo sottolinea l'importanza di scegliere l’alimentazione corretta in base all’età, alle esigenze e alle eventuali patologie di cani e gatti. La corretta alimentazione parte dalla ciotola e richiede attenzione e conoscenza specifica per garantire il benessere degli animali.

ARTICOLO IN COLLABORAZIONE CON ARCAPLANET Gli italiani amano gli animali, ma sanno davvero come prendersene cura? La risposta sta nei dati: il 71% dei proprietari si affida al veterinario per la gestione del proprio pet, ma molti non seguono fino in fondo le indicazioni ricevute. Un dato su tutti era emerso in un sondaggio del 2025: il 42% stabilisce la dieta del proprio cane o gatto in base ai suoi gusti, ignorando criteri nutrizionali approvati dagli esperti. Le conseguenze? Disturbi gastrointestinali colpiscono il 48% degli animali, il 30% dei gatti soffre di sovrappeso, mentre il 31% dei cani e il 22% dei felini presentano problemi dermatologici. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Cani e gatti, la salute parte dalla ciotola: perché l’alimentazione va scelta in base a età, bisogni e patologie. I consigli di Arcaplanet

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