Bernard Hinault ha paragonato Tadej Pogacar a lui e a Eddy Merckx, affermando che il modo di pedalare del giovane sloveno è come una poesia. Hinault ha dichiarato di volerlo sfidare, sottolineando il rispetto per il suo stile di corsa. La sua osservazione si basa sulla percezione di Pogacar come un atleta dotato di grande talento e capacità nel ciclismo. La conversazione si è svolta in una mattina di fine luglio vicino a Ivrea.

Metti una mattina di fine luglio vicino a Ivrea con Bernard Hinault, l’ultimo dei grandissimi prima dell’avvento di Tadej Pogacar: l’occasione è la presentazione dell’ultima tappa del 62° Tour de l’Avenir, il “piccolo Tour de France” per Under 23, che mercoledì 26 agosto si concluderà con la Strambino-Ceresole RealeLago Serrù: il grande bretone è il volto della corsa che di recente hanno vinto Pogacar (2018), Del Toro (2023) e Seixas (2025), tre dei primi quattro dell’ultimo Tour che ha fatto entrare l’iridato nel club di chi la Boucle l’ha conquistata cinque volte. Assieme a Anquetil, Merckx, Indurain e. Hinault. Bernard, l’Avenir è una ottima “referenza” per chi ambisce ad arrivare al top? "Sì. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Hinault: "Pogacar è come me e Merckx: il suo ciclismo è poesia, mi piacerebbe sfidarlo"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Pogaar Just Matched Merckx at 27. So Why Does It Feel Wrong

Notizie e thread social correlati

Tadej Pogacar diventa il terzo di sempre per giorni in maglia gialla: caccia a Hinault e MerckxTadej Pogacar ha raggiunto i 30 giorni in maglia gialla, diventando il terzo ciclista nella storia a superare questa cifra.

Leclerc: “Pensavo che Verstappen fosse una brutta persona, mi piacerebbe sfidarlo all’ultima curva”Dopo la gara a Silverstone, Charles Leclerc ha commentato le sue sensazioni e la lotta per il titolo mondiale.

Temi più discussi: Hinault: Pogacar è come me e Merckx: il suo ciclismo è poesia, mi piacerebbe sfidarlo; Pogacar, 5° trionfo al Tour come Anquetil, Merckx, Hinault e Indurain. A Parigi vince Van der Poel; Tour de France, Pogacar domina l'Alpe d'Huez: ora è a -2 da Hinault come numero di tappe vinte; L’epoca Pogacar è un concetto che sembra senza confini temporali.

CINQUE VOLTE TOUR DE FRANCE Come solo i più grandi di sempre. Come Anquetil, Merckx, Hinault e Indurain. Come solo le leggende di questo sport. Leggende. Come Tadej. Miti. Come Tadej. I più grandi di sempre. #Pogacar #TDF2026 x.com

HINAULT. LA SUPERIORITA' DI POGACAR FA BENE AL CICLISMO, QUINDI...Tadej Pogacar? E’ bello accoglierlo nel club dei cinque, dove siamo due francesi, io e il mio maestro Jacques Anquetil. Cosa aspettarsi ancora da lui, un sesto ed un settimo Tour, oltre ad altri re ... tuttobiciweb.it

Pogacar alla Vuelta? E se no, chi è il favorito? reddit

Hinault: Pogacar è come me e Merckx: il suo ciclismo è poesia, mi piacerebbe sfidarloIl grande bretone accoglie l’iridato nel club dei 5 Tour: Io, Eddy e lui ad armi pari: non so chi vincerebbe... ... gazzetta.it