Dopo la gara a Silverstone, Charles Leclerc ha commentato le sue sensazioni e la lotta per il titolo mondiale. Ha detto di aver pensato che Verstappen fosse una persona poco gradevole, ma ha anche espresso il desiderio di sfidarlo fino all’ultima curva di una corsa. Leclerc ha parlato di emozioni legate alla competizione, senza entrare in dettagli specifici sulla gara o sui rivali. La discussione si è concentrata sulle percezioni personali e sull’intensità della sfida in corso.

Charles Leclerc ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la gara vinta a Silverstone, in merito alle sensazioni che ha provato e la lotta al Mondiale che si fa sempre più accesa. Leclerc: “Per il Mondiale, se non vince la Ferrari, tifo per Antonelli”. Il pilota Ferrari, dopo una vittoria che aspettava da due anni, ha dichiarato di sentire di aver fatto un passo avanti: “ Ci sono delle cose che ho fatto in tutta la mia carriera che oggi con questa macchina ho dovuto dimenticare e ripartire da zero. Ma questo fa parte del nostro lavoro. Noi dobbiamo adattarci a qualunque sfida e quella di quest’anno è grande perché dobbiamo reinventare un po’ come com’è la guida. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Leclerc: “Pensavo che Verstappen fosse una brutta persona, mi piacerebbe sfidarlo all’ultima curva”

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Charles Leclerc va all'attacco e supera Max Verstappen nella Sprint di Silverstone di F1

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