Tadej Pogacar ha raggiunto i 30 giorni in maglia gialla, diventando il terzo ciclista nella storia a superare questa cifra. Con questa prestazione, ha superato alcuni grandi del passato, avvicinandosi a Bernard Hinault e Eddy Merckx, che hanno detenuto record simili. La sua capacità di mantenere la leadership in diverse tappe del Tour de France ha portato a questo risultato. Pogacar ha già conquistato diverse tappe e si trova in una posizione di controllo generale.

Tadej Poga?ar sa fare tante cose quando è in sella ad una bicicletta. Su tutte scalare. Le montagne in primis, come si è visto ampiamente ieri oppure nella tappa del Tourmalet di pochi giorni fa ma, a quanto pare, il fuoriclasse sloveno sa scalare anche qualcos’altro. Stiamo parlando, chiaramente, delle classifiche. Spesso, tra le altre cose, alberga al loro primo posto, come la generale di questa edizione, mentre sta rapidamente risalendo un’altra, anch’essa assai illustre. Di cosa stiamo parlando? Semplicemente della graduatoria all-time dei ciclisti che hanno vestito la maglia gialla, simbolo del primato della corsa a tappe più prestigiosa del mondo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tadej Pogacar diventa il terzo di sempre per giorni in maglia gialla: caccia a Hinault e Merckx

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Tadej Pogacar Just Blew Up The Tour de France 2026 In Stage 6

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