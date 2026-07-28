Hikikomori l’allarme del CNDDU | Non è solo disagio psicologico serve un cambio di passo nell’educazione

Un’adolescente di 17 anni ha pubblicato un libro intitolato “Scrivo per te” che descrive la sua esperienza di isolamento come hikikomori. Il testo narra il suo modo di vivere, scegliendo di restare lontana da amici e famiglia. Il CNDDU ha espresso preoccupazione, sottolineando che il fenomeno non riguarda solo problemi psicologici, ma richiede un cambiamento nell’approccio educativo.

A diciassette anni Aurora ha scritto un libro. Non una storia qualsiasi, ma la sua. Il titolo è “Scrivo per te” e racconta cosa significa essere un’adolescente che sceglie di chiudersi in casa, lontano da tutto e da tutti. Una testimonianza che ha scosso l’opinione pubblica e che ora arriva al cuore del dibattito educativo nazionale. Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani ha deciso di intervenire. Perché la vicenda di Aurora, raccontata da Francesco Bunetto su Orizzonte Scuola, non è solo una storia commovente. È un campanello d’allarme che interroga la scuola, le famiglie, l’intera società. In Giappone lo chiamano così da decenni. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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