Criminalità giovanile e baby gang l’appello del CNDDU a Valditara | Serve l’educazione civica valutiamo la maturità costituzionale come facciamo con la matematica

Il CNDDU ha chiesto al ministro dell’Istruzione di rafforzare l'insegnamento dell’educazione civica nelle scuole, proponendo di valutare la maturità costituzionale come si fa con le competenze matematiche. La richiesta arriva in seguito a un ampio intervento delle forze dell’ordine contro gruppi di giovani coinvolti in atti di criminalità e violenza. L’associazione evidenzia la necessità di interventi educativi più efficaci per contrastare la diffusione di baby gang e comportamenti devianti tra i minorenni.

Le sirene spiegate e le manette raccontano sempre e solo l'ultimo capitolo della storia. Prendendo spunto dall'imponente blitz della Polizia contro la criminalità giovanile (che ha visto impegnati più di mille operatori in quarantaquattro province), il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani (CNDDU) ha diffuso un comunicato stampa per chiamare in causa il Ministero dell'Istruzione. La repressione, pur necessaria, interviene a danno ormai fatto; per fermare il reclutamento dei minori serve una risposta strutturale tra i banchi di scuola. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Arresto rapper Baby Gang: uno dei destinatari dei provvedimenti cautelari è di Abbiategrasso

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