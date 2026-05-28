AscoltaMI il Pd critica il servizio | Risposta parziale al disagio psicologico serve lo psicologo in presenza nelle scuole

Da orizzontescuola.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Partito Democratico ha commentato l’avvio di “AscoltaMI”, il servizio di supporto psicologico online per studenti annunciato dal ministro dell’Istruzione. La critica riguarda la risposta considerata parziale al disagio psicologico degli studenti, sottolineando la necessità di avere psicologi in presenza nelle scuole. La proposta del partito mira a integrare l’assistenza attuale, ritenuta insufficiente, con interventi diretti e più accessibili.

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Il Partito Democratico critica l’avvio di “AscoltaMI”, il servizio di supporto psicologico online per studentesse e studenti annunciato dal ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara. Secondo il Pd, la misura rappresenta una risposta parziale e insufficiente rispetto ai bisogni reali delle ragazze e dei ragazzi. A intervenire sono Irene Manzi, Ilenia Malavasi, capogruppo Pd alla Camera rispettivamente in Commissione Istruzione e in Commissione Affari sociali, e il senatore Filippo Sensi. Il servizio, attivo su Unica, prevede un voucher per cinque sedute psicologiche in remoto. Una scelta che, secondo gli esponenti dem, tradirebbe l’impostazione originaria della misura sostenuta dalle opposizioni nella legge di bilancio. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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