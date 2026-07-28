Hikikomori la storia di Aurora | Non siamo persone da aggiustare L’importanza dell’ascolto a scuola INTERVISTA

Aurora ha 17 anni e vive ancora una condizione di ritiro sociale. Grazie al testo Scrivo per te, premiato al Salone del Libro di Torino 2026, è riuscita però a far arrivare la propria voce oltre le mura di casa. Nella rubrica I PROTAGONISTI di Orizzonte Scuola, il suo racconto si intreccia con le testimonianze della madre Roberta, della docente di sostegno Luigia Ambrosino e di Giulia Ferretti, vicepresidente della Cooperativa Sociale Base di Reggio Emilia. Quattro prospettive per comprendere il ritiro sociale adolescenziale senza giudizi, semplificazioni o facili ricette. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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La storia di Lucia Sardo: Ho scoperto che mio figlio era un hikikomori. Mi sono autoreclusa anch’ioNON MI ERO ACCORTA DI NULLA - Mi sono resa conto che mio figlio aveva un problema, racconta l'attrice al Corriere della sera, quando venne bocciato a scuola. Lui era molto intelligente, un genio ... oggi.it

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