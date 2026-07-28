Elogio dell’imperfezione Siamo tutti da aggiustare

Dovrebbe essere un ottimo proposito per tutto l’anno: concedersi il lusso di essere imperfetti. Con la mente, con il corpo. Pensiero però mica tanto semplice da assimilare. Quindi nel frattempo forse è meglio riderci su. Come succede stasera all’Arena de Il Martinitt con " Tutta da aggiustare " di Michela Andreozzi. Un assolo. Firmato insieme a Giorgio Scarselli. Con l’attrice romana che si presenta di rosa vestita: una Barbie. Adorato simbolo pop di ogni perfezione plastificata. Figurarsi dopo Margot Robbie al cinema. Ma quanto è difficile indossare quei (metaforici) panni? Tanto, tantissimo. E infatti la bambola è come posseduta da un coro di voci: la donna adulta che tenta di essere all’altezza, la bambina che a scuola non si applicava abbastanza, la madre che la voleva sempre in ordine. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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