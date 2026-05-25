Dalla sua cameretta fino al Salone del libro di Torino, per ricevere il premio internazionale contro l’auto reclusione. È il viaggio di Aurora Striparo, una studentessa dell’istituto Galvani-Iodi di Reggio, che rientra nel fenomeno di Hikikomori – un ritiro sociale prolungato dei ragazzi dai 14 ai 30 anni –, che nei giorni scorsi è salita sul podio della decima edizione del concorso internazionale ’Adotta L’orso’, un ‘iniziativa nata per dare voce a chi vive isolamento e reclusione. A soli quattro giorni dalla scadenza, il concorso è stato proposto alla 17enne Aurora dalla docente di diritto Monica Di Bari e dalle insegnanti di sostegno che la seguono, Luigia Ambrosino e Chiara Salsi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - I ragazzi Hikikomori. La battaglia di Aurora: esce dalla cameretta per ritirare il premio

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