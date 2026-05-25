I ragazzi Hikikomori La battaglia di Aurora | esce dalla cameretta per ritirare il premio
Una ragazza, dopo mesi di isolamento, esce dalla cameretta e si presenta sul palco del Salone del Libro di Torino per ricevere il premio internazionale contro l’auto reclusione. La cerimonia si svolge di fronte a un pubblico presente in sala, mentre lei attraversa la scena con passo deciso. La premiazione rappresenta il momento più visibile di un percorso di uscita dall’isolamento.
Dalla sua cameretta fino al Salone del libro di Torino, per ricevere il premio internazionale contro l’auto reclusione. È il viaggio di Aurora Striparo, una studentessa dell’istituto Galvani-Iodi di Reggio, che rientra nel fenomeno di Hikikomori – un ritiro sociale prolungato dei ragazzi dai 14 ai 30 anni –, che nei giorni scorsi è salita sul podio della decima edizione del concorso internazionale ’Adotta L’orso’, un ‘iniziativa nata per dare voce a chi vive isolamento e reclusione. A soli quattro giorni dalla scadenza, il concorso è stato proposto alla 17enne Aurora dalla docente di diritto Monica Di Bari e dalle insegnanti di sostegno che la seguono, Luigia Ambrosino e Chiara Salsi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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