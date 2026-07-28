Nel primo semestre del 2026, il gruppo Piaggio ha registrato ricavi per circa 842 milioni di euro, con una diminuzione dello 0,8% rispetto all'anno precedente. La riduzione è stata influenzata dall’effetto dei cambi valutari. Nonostante questo, le vendite sono aumentate rispetto allo stesso periodo del 2025. La società ha evidenziato una crescita nei volumi di vendita, anche se i ricavi sono leggermente calati a causa delle fluttuazioni valutarie.

Una buona prima metà di 2026 per il gruppo Piaggio stando ai dati della sua semestrale. Il gruppo di Pontedera ha chiuso il semestre con ricavi per 841,9 milioni (-1,2%) su cui ha pesato l'effetto cambi ma 258.700 di veicoli (+8,5%). Nel secondo trimestre del 2026 il buon andamento delle vendite ha fatto registrare ricavi consolidati pari a circa 515,3 milioni di euro a cambi costanti, in crescita circa del 7% (500,2 milioni di euro a cambi correnti). L'Ebitda è stato pari a 148,6 milioni (+1%), l'utile operativo di 74,4 milioni (+5,5%) e l' utile netto è cresciuto dell'1% a 30,4 milioni. "Per il secondo trimestre... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Gruppo Piaggio, aumentano le vendite nei primi 6 mesi del 2026

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