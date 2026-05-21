Cina l’industria postale in crescita stabile nei primi 4 mesi del 2026
L’industria postale in Cina ha mostrato una crescita costante nei primi quattro mesi del 2026, secondo i dati diffusi dall’Ufficio postale statale. Durante questo periodo, sono aumentati sia i ricavi che i volumi di consegna. Le statistiche indicano che il settore ha mantenuto una tendenza di sviluppo stabile, senza variazioni significative rispetto ai mesi precedenti. I numeri ufficiali confermano l’andamento positivo del comparto postale nel paese in questo primo scorcio dell’anno.
PECHINO (CINA) (XINHUAITALPRESS) – L’industria postale cinese ha registrato una crescita stabile sia dei ricavi sia dei volumi di consegna nei primi quattro mesi del 2026, hanno mostrato ieri i dati dell’Ufficio postale statale. Da gennaio ad aprile, il settore postale ha gestito 70,16 miliardi di pacchi, segnando un aumento del 4,1% su base annua. Le consegne espresse hanno raggiunto i 64,57 miliardi di pacchi, in crescita del 5,1%. Nello stesso periodo, il fatturato commerciale complessivo del settore postale ha raggiunto 601,85 miliardi di yuan (circa 88,5 miliardi di dollari USA), con un incremento del 5,8% su base annua. I servizi di consegna espressa hanno contribuito al totale per 497,93 miliardi di yuan, in crescita del 6,6%. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
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