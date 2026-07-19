Nel primo semestre del 2026, i dati ufficiali pubblicati da Roma Mobilità mostrano un aumento degli incidenti stradali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Tuttavia, si registra una diminuzione dei decessi correlati agli incidenti. I dati sono stati raccolti dalla polizia locale e riguardano le rilevazioni effettuate tra il 1 gennaio e il 30 giugno 2026.

Sono stati pubblicati sul sito ufficiale di Roma Mobilità i dati comunicati dalla polizia locale riguardanti le rilevazioni degli incidenti e sinistri stradali nella capitale nel periodo compreso tra il primo gennaio e il 30 giugno 2026. Nel reportage semestrale emerge che se da una parte gli incidenti mortali abbiano fatto registrare una importante flessione rispetto agli anni precedenti, il numero assoluto dei sinistri è invece aumentata. I dati inviati dalla polizia locale sono stati commentati dall'assessore alla Mobilità di Roma Capitale, Eugenio Patanè, il quale ha evidenziato "una tendenza al ribasso per quanto riguarda i decessi, gli scontri mortali e gli incidenti più gravi sulle nostre strade. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Roma: nei primi sei mesi del 2026 aumentano gli incidenti ma diminuiscono i morti

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