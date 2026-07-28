Gruppo di supporto al PNRR scadenza 29 luglio ore 15 per le candidature

Scade mercoledì 29 luglio alle ore 15 la candidatura per cinque dirigenti scolastici nel Gruppo di supporto al PNRR. La selezione è rivolta a chi possiede i requisiti indicati nell’avviso. La procedura di candidatura si chiude alle 15 di mercoledì 29 luglio 2026. La comunicazione dei risultati è prevista successivamente alla scadenza. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sui requisiti o sulla modalità di presentazione delle domande.

Scade mercoledì 29 luglio 2026 alle ore 15 la selezione per cinque dirigenti scolastici nel Gruppo di supporto al PNRR. Sono interessati i dirigenti scolastici in possesso dei requisiti previsti dall’avviso. La domanda e la documentazione devono essere inviate secondo le modalità indicate.ApprofondisciTutte le scadenze per docenti ed ATA Scienze della Formazione Primaria: preparati per tempo con il Corso di preparazione al test di ammissione. Con simulatore e mappe mentali inclusi NotebookLM, l’Intelligenza Artificiale di Google che trasforma documenti, video e appunti in lezioni, attività e materiali didattici – corso pratico La Newsletter... 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Selezione dirigenti per il Gruppo di supporto al PNRR: ecco come partecipare alla procedura

Notizie e thread social correlati

Gruppo di supporto al PNRR, selezione per cinque dirigenti: scadenza il 29 luglioIl Ministero dell’Istruzione e del Merito ha aperto una selezione pubblica per cinque dirigenti scolastici da assegnare alla sede centrale...

Gruppo di supporto PNRR, domande entro le ore 12 del 20 luglioScade lunedì 20 luglio alle 12 la scadenza per presentare domanda di partecipazione per 70 posti di docenti e assistenti amministrativi nel Gruppo di...

Temi più discussi: Gruppo di supporto al PNRR, selezione per cinque dirigenti: scadenza il 29 luglio; PNRR, selezione di 70 esperti tra docenti e assistenti amministrativi per il Gruppo di Supporto: domande entro le ore 12 del 20 luglio 2026; Dirigenti scolastici, il MIM seleziona 5 dirigenti per il Gruppo di supporto al PNRR: domande entro il 29 luglio; LISA: il contributo italiano entra nella fase di realizzazione dell’hardware.

L'escalation di violenza del gruppo paramilitare delle Forze di Supporto Rapido (RSF) nello Stato del Kordofan Settentrionale sta aggravando la già drammatica crisi umanitaria in Sudan. Giovedì 23 luglio, un attacco a Burbur, a sud di El Obeid, ha provocato l x.com

Ristorante italiano raffinato per un gruppo di 6 a Manhattan!!!!! reddit

Gruppo di supporto PNRR, selezione di 5 dirigenti scolastici: scadenza 29 luglio 2026Il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) ha dato il via alla selezione di cinque dirigenti scolastici da destinare all’Unità di missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). I ... tecnicadellascuola.it

Gruppo di supporto PNRR, selezione di 70 docenti e assistenti amministrativi: guida MIM alla domanda su Istanze onlineSono aperte le candidature per la selezione di 70 docenti e assistenti amministrativi destinati a far parte, nell’anno scolastico 2026/27, del Gruppo di supporto alle scuole per il PNRR. orizzontescuola.it