Gruppo di supporto PNRR domande entro le ore 12 del 20 luglio

Da orizzontescuola.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Scade lunedì 20 luglio alle 12 la scadenza per presentare domanda di partecipazione per 70 posti di docenti e assistenti amministrativi nel Gruppo di supporto PNRR. La selezione riguarda candidati interessati a collaborare con enti pubblici coinvolti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Le domande devono essere inviate entro la data e l'orario indicati. Non sono previsti altri termini o proroghe.

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Scade lunedì 20 luglio alle ore 12 la candidatura per la selezione di 70 docenti e assistenti amministrativi destinati al Gruppo di supporto PNRR. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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