Gruppo di supporto al PNRR selezione per cinque dirigenti | scadenza il 29 luglio

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha aperto una selezione pubblica per cinque dirigenti scolastici da assegnare alla sede centrale dell’Amministrazione. La scelta riguarda ruoli di comando per costituire il Gruppo di supporto al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). La scadenza per presentare domanda è il 29 luglio. La selezione si rivolge a dirigenti con esperienza, senza ulteriori dettagli su requisiti specifici.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha avviato una selezione pubblica per individuare cinque dirigenti scolastici da assegnare, in posizione di comando, alla sede centrale dell’Amministrazione per la costituzione del Gruppo di supporto al Piano nazionale di ripresa e resilienza. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Gruppo di supporto al PNRR scuola, selezione per 70 docenti e assistenti amministrativi: domande entro il 20 luglio. AvvisoIl Ministero dell’Istruzione e del Merito ha aperto una selezione per 70 docenti e assistenti amministrativi, destinati a formare un gruppo di...

Gruppo di supporto PNRR, selezione di 70 docenti e assistenti amministrativi: guida MIM alla domanda su Istanze onlineSono aperte le candidature per 70 docenti e assistenti amministrativi che faranno parte del Gruppo di supporto alle scuole per il PNRR nell’anno...

Temi più discussi: Gruppo di supporto al PNRR scuola, selezione per 70 docenti e assistenti amministrativi: domande entro il 20 luglio. Avviso; PNRR Istruzione, al via la selezione di 70 esperti tra docenti e assistenti amministrativi per il Gruppo di Supporto: domande entro il 20 luglio 2026; Gruppo di supporto PNRR, selezione di 70 docenti e assistenti amministrativi: guida MIM alla domanda su Istanze online; Gruppo Selini (Chequers Capital) al controllo di Raicar Service. Gli advisor coinvolti.

Scade lunedì 20 luglio alle ore 12 la candidatura per la selezione di 70 docenti e assistenti amministrativi destinati al Gruppo di supporto PNRR. x.com

Ho trasformato i personaggi della campagna attuale di DnD del mio gruppo di amici in personaggi LEGO BrickHeadz [Arte] reddit

Gruppo di supporto PNRR, domande entro le ore 12 del 20 luglioScade lunedì 20 luglio alle ore 12 la candidatura per la selezione di 70 docenti e assistenti amministrativi destinati al Gruppo di supporto PNRR. orizzontescuola.it

Gruppo di supporto al PNRR scuola, selezione per 70 docenti e assistenti amministrativi: domande entro il 20 luglio. AvvisoIl Ministero dell’Istruzione e del Merito ha avviato la selezione di 70 docenti e assistenti amministrativi destinati a costituire, nell’anno scolastico 2026-2027, il Gruppo di supporto alle scuole pe ... orizzontescuola.it