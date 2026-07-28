Dopo il rilascio del suo terzo album, la cantautrice ha raggiunto la prima posizione nella classifica Billboard 200. In una storia su Instagram, ha espresso sorpresa e gratitudine per questo risultato, attribuendolo ai suoi ascoltatori. La notizia è stata diffusa poco dopo l’uscita dell’album, che ha ottenuto un riscontro immediato tra il pubblico. La cantante ha ringraziato i fan per il supporto, definendo il risultato “pazzesco”.

Poco dopo l’uscita del suo terzo album in studio, Daughter From Hell, Gracie Abrams ha conquistato la prima posizione della classifica Billboard 200, un traguardo che la stessa cantautrice ha accolto con stupore in una storia su Instagram. Condividendo il post di Billboard su questo importante traguardo, la popstar ha scritto: “Wow, grazie mille”. “È pazzesco ed è tutto merito vostro!!! Grazie”, ha continuato, aggiungendo l’emoji di un cuore rosso. Il numero uno ottenuto dall’artista arriva la settimana successiva a quella in cui Future ha conquistato la vetta della classifica con The Real Me. La cantante è entrata per la prima volta nella Billboard 200 nel 2023 con l’album di debutto Good Riddance, che ha raggiunto la 52ª posizione. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Gracie Abrams incredula per il primo posto in classifica di “Daughter From Hell”: «È pazzesco ed è tutto merito vostro!!!»

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Hit the Wall - Gracie Abrams // Traduzione italiana + video musicale

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“Daughter From Hell” regala a Gracie Abrams il suo primo numero 1 nella Billboard 200Gracie Abrams ha raggiunto il primo posto della Billboard 200 con il suo terzo album in studio, Daughter From Hell, uscito il 1° agosto.

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