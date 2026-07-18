Gracie Abrams torna con Daughter from Hell | il nuovo album

Gracie Abrams ha pubblicato il suo terzo album intitolato “Daughter from Hell”. L’album contiene 16 tracce, scritte anche con la collaborazione di Aaron Dessner. Le canzoni spaziano tra temi di introspezione e crescita personale, accompagnate da arrangiamenti orchestrali. Abrams ha annunciato il rilascio attraverso i canali ufficiali, suscitando l’interesse dei fan e della critica musicale.

Gracie Abrams pubblica il terzo album “Daughter from Hell”, scritto con Aaron Dessner: 16 brani tra introspezione, crescita e produzione orchestrale. Gracie Abrams, una delle voci più influenti della nuova scena pop internazionale e candidata ai Grammy®, torna con il suo attesissimo terzo album in studio, “Daughter from Hell”, disponibile da oggi su tutte le piattaforme digitali e in formato fisico CD e LP, anche in edizioni esclusive per Universal Music, Discoteca Laziale e Amazon. Scritto e prodotto insieme ad Aaron Dessner, il disco cattura la complessità emotiva dei vent’anni: incertezza, crescita, fragilità e trasformazione. Abrams costruisce un racconto personale ma universale, fatto di sincerità, introspezione e una produzione più ricca rispetto ai lavori precedenti, capace di sostenere atmosfere intime e momenti più imponenti. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

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Gracie Abrams on New Album 'Daughter from Hell' & Life Lessons in Her 20s

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La recensione di Rolling Stone: Gracie Abrams colpisce nel profondo con 'Daughter From Hell' (4.5/5) reddit

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