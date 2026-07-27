Daughter From Hell regala a Gracie Abrams il suo primo numero 1 nella Billboard 200
Gracie Abrams ha raggiunto il primo posto della Billboard 200 con il suo terzo album in studio, Daughter From Hell, uscito il 1° agosto. La classifica si basa sui dati di vendita e streaming della settimana. È il primo album dell’artista a salire al vertice della chart. Abrams è una cantante e autrice statunitense. La sua musica combina elementi di pop e indie. Il suo nuovo disco ha ottenuto il miglior risultato di sempre per la sua carriera.
Gracie Abrams ha conquistato la vetta della Billboard 200 con il suo terzo album in studio, Daughter From Hell, che ha debuttato al primo posto nella classifica datata 1° agosto. Il disco ha totalizzato 124.000 unità equivalenti negli Stati Uniti nella settimana conclusasi il 23 luglio, secondo i dati di Luminate: si tratta del miglior risultato di sempre per la cantautrice. In precedenza, aveva raggiunto la top 10 con isuo album precedente, The Secret of Us, che aveva guadagnato la seconda posizione nel luglio 2024. Abrams è la sesta artista a raggiungere per la prima volta la prima posizione nella Billboard 200 nel 2026, dopo Noah Kahan, Ella Langley, Megan Moroney, Don Toliver e i Megadeth. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
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