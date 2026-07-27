daughter from hell regala a gracie abrams il suo primo numero 1 nella billboard 200

Notizia in breve

Gracie Abrams ha raggiunto il primo posto della Billboard 200 con il suo terzo album in studio, Daughter From Hell, uscito il 1° agosto. La classifica si basa sui dati di vendita e streaming della settimana. È il primo album dell’artista a salire al vertice della chart. Abrams è una cantante e autrice statunitense. La sua musica combina elementi di pop e indie. Il suo nuovo disco ha ottenuto il miglior risultato di sempre per la sua carriera.