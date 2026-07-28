Goletta Verde nel Lazio | l’Arrone tra le criticità ma la mappa delle acque sorprende

Durante il monitoraggio di Goletta Verde nel Lazio, l’Arrone è risultata tra le criticità segnalate. I controlli sulla qualità delle acque lungo la costa della provincia di Roma hanno evidenziato situazioni diverse: alcune aree presentano valori fuori norma, mentre altre mostrano condizioni più soddisfacenti. I dati raccolti coprono diversi punti di analisi, evidenziando variazioni sul territorio. La mappa delle acque ha mostrato aspetti inaspettati, con alcune zone che si sono rivelate più sane di quanto previsto.

I dati del monitoraggio condotto lungo la costa della provincia di Roma tracciano un quadro a due velocità. Se Fiumicino deve fare i conti con valori fuori norma registrati al mare, precisamente nello specchio d’acqua antistante la foce del fiume Arrone dove i prelievi hanno evidenziato una situazione di inquinamento (ma dobbiamo ricordarci che Fiumicino ha ben 22 chilometri di costa, e solo un minima parte risulta compromessa), il resto del litorale presenta un bilancio variegato che oscilla tra conferme positive e punti critici ben localizzati. La mappa dei rilievi: le maglie nere del litorale nord. La fotografia scattata dai tecnici analizza con precisione lo stato di salute dei corsi d’acqua e delle foci che riversano in mare. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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