La Goletta Verde ha rilevato che su 31 punti di campionamento nel mare campano, 15 presentano livelli di batteri oltre la soglia di balneabilità. Nella zona analizzata, Mappatella Beach risulta balneabile, mentre a Castellammare e Castel Volturno sono state riscontrate criticità. I batteri misurati sono enterococchi intestinali ed Escherichia coli, indicatori della presenza di acque di fogna.

Quindici punti di campionamento su 31 inquinati o fortemente inquinati, nel senso che sono state misurate concentrazioni di enterococchi intestinali e di escherichia coli, batteri spia della presenza di acque di fogna, oltre la soglia per la balneabilità. È il risultato del monitoraggio condotto in Campania da Goletta Verde di Legambiente tra il 29 giugno ed il 9 luglio. Gran parte dei prelievi negativi riguardano le foci dei fiumi, dove la balneazione non è consentita e dove l’Arpac non effettua dunque misurazioni durante la stagione estiva, tuttavia il dato evidenzia che torrenti, canali e corsi d’acqua dolce in generale, prima di sfociare in mare, sono utilizzati spesso come fogne a cielo aperto da chi scarica in essi reflui non trattati o mal depurati. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

© Napoli.corriere.it - Goletta Verde analizza il mare campano: Mappatella Beach si salva, criticità a Castellammare e Castel Volturno

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