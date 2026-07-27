Il monitoraggio di Goletta Verde sulle foci dei fiumi nel Lazio ha rilevato inquinamento in 8 punti su 24 nelle province di Roma, Viterbo e Latina. Quattro zone sono state classificate come fortemente inquinate, mentre altre quattro presentano livelli di inquinamento. Le criticità si concentrano soprattutto lungo il litorale pontino e a Ladispoli, con alcune aree del Circeo che risultano particolarmente compromesse.

Il monitoraggio dei fiumi alla foce che sgorgano nel mare delle coste laziali, effettuato da Goletta Verde di Legambiente, ha mostrato su 24 punti campionati nelle province di Roma, Viterbo e Latina, 4 fortemente inquinati e altri 4 inquinati. Tra quelli in condizioni più critiche, al Circeo, la foce del fosso all'incrocio tra via Gibraleon e viale Europa. I monitoraggi sono stati svolti dai volontari e dalle volontarie tra l'8 e il 21 luglio e hanno riguardato 16 punti a mare e 8 in foci di fiumi o canali per un totale, dicevamo, di 24 zone. È quanto emerge in sintesi dal bilancio finale di Goletta Verde che in questi giorni - concluso anche il monitoraggio dei laghi - ha fatto tappa nel Lazio, ad Anzio e Nettuno, e che domani si sposterà a Fiumicino. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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© Roma.corriere.it - Fiumi nel Lazio, foci inquinate al Circeo. Per Goletta Verde criticità sul litorale pontino e a Ladispoli, ecco le zone «malate»

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