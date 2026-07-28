Gli educatori e le associazioni che operano nel settore della giustizia minorile criticano le nuove misure del governo, ritenendo che non contribuiranno a ridurre la violenza tra i giovani. Le modifiche alla normativa prevedono interventi più rigidi, ma gli operatori affermano che queste non affrontano le cause profonde dei comportamenti violenti. La protesta si concentra sulla percezione che l’approccio sia troppo punitivo e poco orientato alla riabilitazione.

La nuova stretta del governo sulla giustizia minorile non convince chi lavora ogni giorno con adolescenti e giovani nelle situazioni di maggiore fragilità. Dopo le critiche arrivate dalle opposizioni e dai penalisti, anche associazioni, educatori e operatori sociali mettono in guardia dal rischio che il nuovo disegno di legge sull’imputabilità dei minori finisca per spostare il baricentro della giustizia minorile dalla funzione educativa a quella esclusivamente repressiva. Il provvedimento, approvato dal Consiglio dei ministri e ora atteso dall’iter parlamentare, interviene sulle regole che riguardano la capacità di intendere e di volere dei ragazzi tra i 14 e i 18 anni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Giustizia minorile, educatori e associazioni contro la stretta del governo: “Così non si ferma la violenza giovanile”

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