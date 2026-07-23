La norma stabilisce che un minore tra i 14 e i 18 anni è, di regola, imputabile, a meno che non dimostri di essere privo della capacità di intendere o di volere al momento del reato. Il governo ha dichiarato di non aver abbassato l’età di imputabilità, mentre le opposizioni criticano il meccanismo come un modo per rendere più facile il passaggio alla responsabilità penale.

“Si prevede che il minore che abbia compiuto quattordici anni e non abbia ancora compiuto diciotto anni sia, di regola, imputabile, salvo che risulti privo della capacità di intendere o di volere al momento del fatto”. È il principio contenuto nel disegno di legge approvato dal Consiglio dei ministri che modifica la disciplina dell’imputabilità dei minorenni e interviene sull’articolo 98 del codice penale. La riforma non abbassa l’età della responsabilità penale, che resta fissata a 14 anni, ma cambia il meccanismo di accertamento. Oggi, per un ragazzo tra i 14 e i 18 anni, il giudice deve verificare caso per caso la capacità di intendere e di volere al momento del reato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Minori imputabili dai 14 anni, la norma del governo che cambia la giustizia minorile. Nordio: “Non abbiamo abbassato l’età”, ma le opposizioni: “Meccanismo perverso”

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