Giustizia minorile stretta in arrivo | per i ragazzi tra 14 e 18 anni scatta la presunzione di colpevolezza

Da oggi, per i minorenni tra 14 e 18 anni, si applica la presunzione di capacità di intendere e volere al momento del reato. La proposta di riforma, attualmente all’esame del Consiglio dei ministri, modifica le norme sull’imputabilità minorile, invertendo la presunzione di innocenza fino a prova contraria. La legge stabilisce che, se un adolescente commette un reato, si presume che abbia compreso le conseguenze delle proprie azioni.

Un adolescente che commette un reato, da oggi, è presunto colpevole. O meglio: è presunto in grado di capire ciò che ha fatto. La bozza di riforma dell'imputabilità minorile all'esame del Consiglio dei ministri capovolge decenni di diritto penale. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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