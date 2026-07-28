Con Magico Latino (Wannabe Records Sony Music Italy) Giulia Molino sorprende il pubblico con un sound fresco e inaspettato, ma non rinnega la propria natura artistica: quella di una cantautrice che ama raccontare le emozioni più profonde. Tra il ricordo di Amici e di Maria De Filippi, l’esperienza nel musical di Mare Fuori, il rapporto speciale con Napoli e il Festival di Sanremo e il brano Magico latino che racchiude l’ atmosfera leggera delle notti estive, dove la musica accompagna incontri inattesi e amori fugaci che prendono forma nell’arco di poche ore, Giulia Molino ha condiviso con noi i suoi sogni e i suoi progetti. Magico Latino è una delle sorprese musicali di questa estate. 🔗 Leggi su Dilei.it

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© Dilei.it - Giulia Molino: “Ad Amici ero la piangiona. La mia forza? Trasformare le fragilità in musica”

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Giulia Ottonello, ex volto di Amici, ve la ricordate Intervista

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