Negli ultimi giorni, la ballerina è rimasta quasi tutta in camera a causa di un malessere. Su Instagram ha scritto di sentirsi lontana dalla famiglia e dagli amici, di cui sente la mancanza. La pausa improvvisa durante il tour con Rosalía ha accentuato la sensazione di isolamento, rendendo più difficile affrontare il momento di fragilità.

«Negli ultimi giorni non sono stata bene e questo mi ha costretta a stare praticamente tutto il tempo in camera», ha scritto su Instagram. Un’improvvisa pausa forzata che le ha fatto sentire ancora di più la distanza dalla famiglia, a cui è molto legata, e dagli amici. Dopo le tappe europee, il Lux Tour di Rosalía è arrivato in Sud America, portando Giulia Stabile in un lungo viaggio tra nuovi Paesi e palchi internazionali. Un’occasione importante per la 24enne, che dopo la vittoria ad Amici, nell'edizione 20 del programma, andata in onda tra il 2020 e 2021, ha visto la sua carriera crescere rapidamente. Ma restare lontana per mesi dalle persone care può diventare difficile. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Giulia Stabile, la fragilità lontano da casa durante il tour con Rosalía: «Mi mancano le persone che portano luce nella mia vita»

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