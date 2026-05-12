‘ Capa Fresca ‘ è il titolo del nuovo singolo di Giulia Molino. Dopo il successo ad Amici 19, dove si è classificata terza, e l’esperienza attoriale nel musical di Mare Fuori, la cantautrice campana ha acquisito oggi una nuova maturità artistica. Noi di SuperGuidaTv l’abbiamo intervistata mentre si trovava al Comicon dove si è esibita sul palco e ha incontrato i fan. Vediamo insieme cosa ci ha rivelato su temi importanti, come mostrare le proprie fragilità, e sui progetti futuri, tra cui partecipare al prossimo Festival di Sanremo. Intervista alla cantante Giulia Molino. Giulia Molino, siamo al Comicon, dove è ospite e si esibirà. Se potesse scegliere di essere il personaggio di un manga o di un cartone animato, chi vorrebbe essere? “Nana perché è un personaggio super indeciso, ha sbalzi umorali come me.🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Giulia Molino, dopo Amici e il musical di Mare Fuori arriva il singolo ‘Capa Fresca’: “Mi piacerebbe un feat con Geolier. Sanremo? Busso a De Martino” – Intervista Video

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