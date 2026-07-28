Giulia e il piccolo Edoardo Lupo | Fedez torna a casa dopo la grande paura e celebra ciò che conta

Fedez è tornato a casa dopo aver affrontato un problema di salute, pochi giorni dopo la nascita del suo terzo figlio, Edoardo Lupo, avvenuta il 18 luglio. La famiglia ha vissuto un’estate intensa, tra la gioia della nascita e un episodio di preoccupazione legato alle condizioni di salute del cantante. La notizia si è diffusa attraverso i social, dove Fedez ha condiviso il ritorno a casa e i momenti di festa con la famiglia.

Milano, 28 luglio 2026 – Sarà un’estate che Fedez non dimenticherà per molto tempo, questa 2026. Dalla “gioia così grande” della nascita del terzo figlio, Edoardo Lupo, il 18 luglio, alla paura più grande, quella che riguarda la sua salute. Due giorno dopo la nascita del piccolo, infatti, il cantante era stato ricoverato d’urgenza al Fatebenefratelli per un’emorragia, dovuta alla riapertura di una vecchia ulcera, una complicanza legata all’assunzione di farmaci antinfiammatori. https:www.ilgiorno.itmilanocronacafedez-donatori-sangue-uuylnq7r Ma adesso che il peggio è stato scongiurato e la paura è passata, c’è spazio per la tenerezza. C’è il tempo per recuperare la magia dei primi giorni dopo l’ingresso in casa di un neonato, le notti insonni, l’allattamento, il profumo di bimbo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Fedez e Giulia Honegger: il piccolo Edoardo Lupo è già a casa!

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