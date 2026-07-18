Fedez ufficializza la nascita di Edoardo Lupo suo terzo figlio e primo con Giulia Honegger | Una gioia così grande

Fedez ha annunciato su Instagram la nascita del suo terzo figlio, Edoardo Lupo, nato dalla relazione con Giulia Honegger. La pubblicazione include una didascalia in cui il cantante descrive la nascita come una gioia molto grande. La notizia è stata condivisa pubblicamente senza ulteriori dettagli sul parto o sulla data esatta. La nascita di Edoardo Lupo rappresenta il primo figlio della coppia.

Fedez ha ufficializzato la nascita di Edoardo Lupo, suo terzo figlio, primo nato dalla relazione con Giulia Honegger: "Una gioia così grande", ha scritto su Instagram. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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