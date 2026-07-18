Fedez ha condiviso la prima foto con il suo bambino, Edoardo Lupo, e con la madre del neonato. La didascalia accompagna l’immagine con le parole “Una gioia così grande”. La foto mostra il bambino avvolto in una copertina, tra le braccia della madre e del padre. La condivisione ha suscitato entusiasmo tra i follower, che hanno commentato con affetto. La pubblicazione è avvenuta nelle ultime ore, attirando l’attenzione di chi segue le vicende della famiglia.

Una notizia che, in queste ore, sta scaldando il cuore di chi segue le vicende di Fedez, e questa volta il protagonista assoluto ha solo pochi giorni di vita. Giovedì 16 luglio, all’Ospedale San Raffaele di Milano, è nato Edoardo Lupo: il terzo figlio del rapper milanese, il primo nato dall’amore con la compagna Giulia Honegger. A darne notizia è il rapper di Rozzano, tramite un carosello tenerissimo in cui vediamo per la prima volta il nuovo arrivato di casa Lucia. Fedez diventa papà per la terza volta Per Federico Lucia, in arte Fedez, questo bambino si aggiunge a una famiglia che continua a crescere: dopo Leone e Vittoria, avuti dal matrimonio con Chiara Ferragni e concluso con il divorzio nel 2025, arriva ora Edoardo Lupo. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Fedez, la prima foto con Edoardo Lupo e mamma Giulia Honegger: “Una gioia così grande”

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Temi più discussi: Fedez diventa papà per la terza volta: Edoardo Lupo Lucia è nato al San Raffaele di Milano; Fedez papà per la terza volta: è nato Edoardo Lupo, figlio avuto da Giulia Honegger; Fedez papà per la terza volta: è nato Edoardo Lupo, il primo figlio con Giulia Honegger; Fedez papà per la terza volta: il piccolo Edoardo Lupo (primo figlio con Giulia Honegger) è nato al San Raffaele di Milano.

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