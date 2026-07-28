Girone Alto lavori al fosso tombato Campati
L'intervento di Publiacqua nel Girone Alto, volto al collettamento dei reflui e al ripristino del fosso tombato Campati, è in fase avanzata. In questi giorni è stato consegnato il grande tubo del bypass idraulico, destinato a essere inserito nel collettore per regolare il flusso delle acque durante i lavori di riparazione strutturale.
L’intervento di Publiacqua per il collettamento dei reflui e il ripristino della volta del fosso tombato Campati di Girone Alto è entrato nel vivo. In questi giorni è infatti arrivato il " tubone " del bypass idraulico da posizionare all’interno del collettore per gestire il flusso delle acque durante il ripristino strutturale. "Lo scorso anno la volta ha iniziato a cedere e quindi il comune è dovuto intervenire. Grazie ad un accordo con Publiacqua, nel corso del 2025 è stata fatto un importante studio su tutto il fosso che – spiega il vicesindaco Tommaso Manzini in visita al cantiere – inizia in via di Campati e sfocia in Arno, attraversando tutto l’abitato di Girone. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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