L'intervento di Publiacqua nel Girone Alto, volto al collettamento dei reflui e al ripristino del fosso tombato Campati, è in fase avanzata. In questi giorni è stato consegnato il grande tubo del bypass idraulico, destinato a essere inserito nel collettore per regolare il flusso delle acque durante i lavori di riparazione strutturale.

L’intervento di Publiacqua per il collettamento dei reflui e il ripristino della volta del fosso tombato Campati di Girone Alto è entrato nel vivo. In questi giorni è infatti arrivato il " tubone " del bypass idraulico da posizionare all’interno del collettore per gestire il flusso delle acque durante il ripristino strutturale. "Lo scorso anno la volta ha iniziato a cedere e quindi il comune è dovuto intervenire. Grazie ad un accordo con Publiacqua, nel corso del 2025 è stata fatto un importante studio su tutto il fosso che – spiega il vicesindaco Tommaso Manzini in visita al cantiere – inizia in via di Campati e sfocia in Arno, attraversando tutto l’abitato di Girone. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Girone Alto, lavori al fosso tombato Campati

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Massa, partono i lavori al fosso Fescione: l’allarme per i rifiuti

Lavori: partito il cantiere per la cassa di espansione al fosso Mariana SchippisiSono iniziati i lavori per la costruzione di una cassa di espansione in destra idraulica al fosso Mariana Schippisi, nel Comune di Cascina.

Argomenti più discussi: Girone Alto, lavori al fosso tombato Campati; Italia, perché non puoi sbagliare in Nations League: scendere in Lega B pesa anche sugli Europei; ULTIMATE: L’ITALIA Under20 AI MONDIALI IN SPAGNA; Mondiali 2026: in attesa del girone della morte.

Girone Alto, viabilità complicataI cittadini di Girone alto stanno affrontando notevoli disagi a causa della chiusura per motivi di sicurezza della viabilità locale, a seguito di uno smottamento del fosso tombato di via Campati. lanazione.it