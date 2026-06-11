Sono iniziati i lavori al fosso Fescione a Massa. Durante l’intervento sono stati trovati rifiuti accumulati nel tratto tra via Stradella e i monti. Sono stati attivati nuovi canali di segnalazione per favorire il monitoraggio e la gestione dei rifiuti. La sorveglianza lungo la zona interessata sarà rafforzata per prevenire future discariche abusive.

? Domande chiave? In Breve I lavori di manutenzione sul fosso Fescione sono finalmente partiti a Massa. I cantieri per la cura del canale Fescione sono stati avviati dopo le recenti segnalazioni portate avanti da Ilaria Balloni. L’intervento mira a contrastare il degrado che colpisce il corso d’acqua, un problema sollevato attraverso l’impegno di Fratelli d’Italia e la successiva attenzione della stampa locale. Questa iniziativa segna il primo traguardo concreto dello Sportello del Cittadino, uno strumento progettato per raccogliere le istanze della popolazione e sollecitare le risposte dagli enti competenti. Il percorso che ha portato ai lavori inizia con la capacità di dare voce alle criticità del territorio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Massa, partono i lavori al fosso Fescione: l’allarme per i rifiuti

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