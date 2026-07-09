Sono iniziati i lavori per la costruzione di una cassa di espansione in destra idraulica al fosso Mariana Schippisi, nel Comune di Cascina. La realizzazione riguarda l’area del fosso e prevede interventi di ampliamento e sistemazione. La durata stimata dei lavori non è stata comunicata. La cassa di espansione mira a gestire meglio le acque in caso di piena.

Cascina (PI), 8 luglio 2026 – Sono partiti i lavori per la realizzazione della cassa di espansione in destra idraulica al fosso Mariana Schippisi, nel Comune di Cascina (Pisa). Un intervento strategico per la mitigazione del rischio idraulico nelle frazioni di Sant’Anna, San Casciano, San Frediano a Settimo e San Giorgio, aree storicamente colpite da fenomeni di allagamento. Il tempo stimato per l’esecuzione dei lavori, a cura del Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno, è di 365 giorni, per un importo di 1.145.000 euro stanziato interamente dal Comune di Cascina. “Siamo all’opera già da fine giugno per portare avanti i lavori programmati, per conto di Regione Toscana e Comune – spiega Maurizio Ventavoli, presidente del Consorzio 4 Basso Valdarno –. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lavori: partito il cantiere per la cassa di espansione al fosso Mariana Schippisi

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