Il ministro ha confermato l’introduzione di una tassa di due euro sui pacchi provenienti da oltre confine. Durante un question time, un partito di maggioranza ha chiesto di coordinare questa misura con altre norme e di valutare eventuali modifiche o eliminazioni del contributo. La discussione si concentra sulla legittimità della tassa e sulla compatibilità con le normative europee.

Al question time del 22 luglio Forza Italia ha chiesto al governo di coordinare le due misure sui pacchi extra-Ue, valutando la modifica o addirittura l’abolizione del contributo nazionale di due euro sulle spedizioni di modico valore. Il ministro dell’Economia ha risposto che dal 1° ottobre, “qualora il citato contributo di 2 euro dovesse avere applicazione, lo stesso si cumulerà al dazio” europeo da tre euro per articolo. Tre date in dieci mesi, due rinvii e ora la conferma del cumulo: almeno cinque euro sullo stesso pacco, alla stessa frontiera. L’aritmetica non è il punto. Il punto — come scrivevo il 5 luglio — resta la legittimità. La difesa del Mef è il cuore della questione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Giorgetti conferma la tassa sui pacchi extra-Ue. Il punto resta la legittimità

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Tassa sui pacchi, Giorgetti: “Si cumulerà con dazio Ue”. Ecco quanto costeràIl ministro dell’Economia ha annunciato che la tassa di due euro sui piccoli pacchi sarà prorogata fino a ottobre 2026.

Tassa sui pacchi dai Paesi extra Ue. Asse FI-Lega: "Stop fino al 2027"La tassa sui pacchi provenienti da Paesi extra Ue, prevista inizialmente per il primo gennaio, è stata rinviata ancora una volta.

Temi più discussi: Tassa sui pacchi: senza proroga, le spedizioni costano 5 euro da ottobre. Lo conferma Giorgetti; Tassa da 2 euro sui pacchi extra-UE, Giorgetti giustifica il cumulo e rinvia la decisione; Ilva chiusa entro 90 giorni. Ma Giorgetti: cessione stravolta. Jindal conferma l'impegno a comprare; Mini pacchi extra Ue, doppio prelievo in arrivo dal 1° ottobre.

Senza proroga, dal 1° ottobre la tassa sui pacchi sale a 5 euro per ogni spedizione: il contributo UE si somma a quello italiano. La conferma arriva dal Ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti che, però, lascia aperta la porta delle… x.com

Tassa italiana da 2€ sui pacchi, Giorgetti: Si cumulerà con dazio 3€ UE. reddit

Tassa sui pacchi: senza proroga, le spedizioni costano 5 euro da ottobre. Lo conferma GiorgettiSenza proroga, dal 1° ottobre la tassa sui pacchi sale a 5 euro per ogni spedizione: il contributo UE si somma a quello italiano. La conferma arriva dal Ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarl ... msn.com

Pacchi dall’Asia, Giorgetti: da ottobre tassa italiana cumulabile con il dazio UeLa notizia in sintesiGiancarlo Giorgetti conferma il possibile cumulo tra tassa italiana e dazio Ue.Il contributo nazionale da 2 euro resta rinviato a ... assodigitale.it