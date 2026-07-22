Il ministro dell’Economia ha annunciato che la tassa di due euro sui piccoli pacchi sarà prorogata fino a ottobre 2026. La misura si sommerà al dazio europeo, aumentando i costi per le consegne di pacchi di piccole dimensioni. La proroga è stata comunicata recentemente, confermando che la tassa entrerà in vigore e si applicherà anche in futuro.

La tassa sui pacchi sta per diventare realtà, e a spiegarlo è il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti. “L’introduzione del contributo nazionale di due euro sui piccoli pacchi è stata prorogata fino a ottobre 2026. A partire da tale data, qualora il citato contributo da 2 euro dovesse avere applicazione, lo stesso si cumulerà con il dazio Ue da 3 euro “, ha detto il ministro rispondendo al Question time alla Camera a una interrogazione di Forza Italia, che chiedeva se la tassa nazionale sui piccoli pacchi si cumulerà al dazio europeo da 3 euro. Giorgetti: “Sono due misure diverse”. “Si tratta infatti – ha spiegato Giorgetti – di due misure diverse”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Tassa sui pacchi, Giorgetti: “Si cumulerà con dazio Ue”. Ecco quanto costerà

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