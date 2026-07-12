La tassa sui pacchi provenienti da Paesi extra Ue, prevista inizialmente per il primo gennaio, è stata rinviata ancora una volta. Dopo aver subito uno spostamento al primo luglio, ora la data di entrata in vigore è fissata al primo ottobre 2026. Un accordo tra forze politiche prevede di bloccare temporaneamente l'introduzione della tassa fino al 2027.

di Claudia Marin ROMA La tassa sui mini-pacchi provenienti da Paesi extra Ue rischia un nuovo rinvio. Nata con la manovra per entrare in vigore dal primo gennaio, è stata prima spostata al primo luglio e poi al primo ottobre 2026. Ora Lega e Forza Italia chiedono di rinviarla di un altro anno, al primo ottobre 2027. Sarebbe una sospensione lunga per una misura pensata per colpire l’ondata di piccoli acquisti online che arrivano soprattutto dalle piattaforme asiatiche. La proposta è contenuta in due emendamenti identici al decreto Infrastrutture e Pnrr, all’esame della commissione Bilancio della Camera. Il prelievo previsto è di 2 euro per pacchetto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Tassa sui pacchi dai Paesi extra Ue. Asse FI-Lega: "Stop fino al 2027"

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Tassa sui pacchi cinesi aggirata dalle imprese, flop Italia

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