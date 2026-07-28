giochi del mediterraneo taranto consegnato il nuovo campo da basket a villa peripato

Il nuovo campo da basket 3x3 all’interno di Villa Peripato è stato consegnato ieri mattina al Comitato Organizzatore dei Giochi del Mediterraneo. Si tratta del secondo impianto completato dall’amministrazione comunale in tempo utile. La struttura si trova nel sito che ospiterà le competizioni di pallacanestro durante l’evento. La consegna è stata effettuata ufficialmente al termine dei lavori di realizzazione, rispettando le scadenze previste.

È stato consegnato ieri mattina al Comitato Organizzatore dei Giochi del Mediterraneo il nuovo campo da basket 3x3 realizzato all'interno della Villa Peripato, il secondo impianto completato dall'Amministrazione comunale nel rispetto dei tempi. In una conferenza stampa, esattamente come è stato fatto per il Palamazzola qualche giorno fa, sono stati illustrati i dettagli della realizzazione dal vice sindaco Mattia Giorno. Si tratta di una struttura moderna e professionale che ospiterà i test event in programma tra oggi e il 1° agosto e che successivamente sarà utilizzato per le competizioni dei Giochi. Il progetto L'intervento,... 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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Giochi del Mediterraneo, Taranto accende il conto alla rovescia

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