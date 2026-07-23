Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 | terminato il palaMazzola

Da noinotizie.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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È stato completato il palaMazzola, una delle strutture utilizzate per i Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. La manifestazione sportiva internazionale si terrà dal 21 agosto al 3 settembre 2026. Meno di un mese alla cerimonia di apertura, che segnerà l'inizio di questa edizione. La conclusione dei lavori nel palaMazzola rappresenta un passo importante verso l’organizzazione dell’evento.

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Di seguito il comunicato: Manca ormai poco meno di un mese alla partenza dei Giochi del Mediterraneo, la manifestazione sportiva internazionale che si terrà a Taranto dal 21 agosto al 3 settembre 2026. Il PalaMazzola, una delle strutture più importanti della manifestazione, è stato consegnato ieri alla città, pronto per accogliere atleti, autorità e tifosi, dopo il grandissimo lavoro messo a punto dalla società Colaninno Costruzioni S.r.l.: “Per la nostra impresa è motivo di grande orgoglio e profonda soddisfazione consegnare oggi alla città di Taranto un PalaMazzola totalmente rinnovato e restituito al suo massimo splendore”, le prime parole del fondatore Giuseppe Colaninno. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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Giochi del Mediterraneo di Taranto, cantieri e organizzazione avanti secondo programma

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