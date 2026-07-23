Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 | terminato il palaMazzola
È stato completato il palaMazzola, una delle strutture utilizzate per i Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. La manifestazione sportiva internazionale si terrà dal 21 agosto al 3 settembre 2026. Meno di un mese alla cerimonia di apertura, che segnerà l'inizio di questa edizione. La conclusione dei lavori nel palaMazzola rappresenta un passo importante verso l’organizzazione dell’evento.
Di seguito il comunicato: Manca ormai poco meno di un mese alla partenza dei Giochi del Mediterraneo, la manifestazione sportiva internazionale che si terrà a Taranto dal 21 agosto al 3 settembre 2026. Il PalaMazzola, una delle strutture più importanti della manifestazione, è stato consegnato ieri alla città, pronto per accogliere atleti, autorità e tifosi, dopo il grandissimo lavoro messo a punto dalla società Colaninno Costruzioni S.r.l.: “Per la nostra impresa è motivo di grande orgoglio e profonda soddisfazione consegnare oggi alla città di Taranto un PalaMazzola totalmente rinnovato e restituito al suo massimo splendore”, le prime parole del fondatore Giuseppe Colaninno. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
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Giochi del Mediterraneo di Taranto, cantieri e organizzazione avanti secondo programma
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