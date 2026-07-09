Giochi del Mediterraneo due Frecciarossa in più per arrivare da Roma a Taranto

Da bari.corriere.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In occasione della XX edizione dei Giochi del Mediterraneo, Trenitalia ha aggiunto due collegamenti Frecciarossa tra Roma e Taranto. I treni partono dalla capitale e fanno fermate intermedie a Foggia, Barletta e Bari. Questa modifica si inserisce nell’offerta ferroviaria potenziata per facilitare l’arrivo degli atleti e dei visitatori in Puglia durante l’evento. La decisione riguarda esclusivamente l’aumento delle corse sulla tratta interessata.

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Due collegamenti Frecciarossa in più per raggiungere Taranto in occasione della XX edizione dei Giochi del Mediterraneo. Trenitalia (la società del gruppo Fs) potenzia l'offerta ferroviaria per raggiungere la Puglia con due ulteriori collegamenti Frecciarossa tra Roma e Taranto, con fermate intermedie a Foggia, Barletta e Bari.  In particolare, il servizio sarà disponibile nei giorni 13, 14, 21, 22, 23, 28, 29, 30 agosto e 4, 5, 6 settembre, ampliando le opportunità di viaggio tra il Centro Italia e il territorio pugliese, con l'obiettivo di garantire una mobilità ancora più capillare ed efficiente, dice Trenitalia. Il treno partirà da Roma Termini alle 8. 🔗 Leggi su Bari.corriere.it

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