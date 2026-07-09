Giochi del Mediterraneo due Frecciarossa in più per arrivare da Roma a Taranto

Notizia in breve

In occasione della XX edizione dei Giochi del Mediterraneo, Trenitalia ha aggiunto due collegamenti Frecciarossa tra Roma e Taranto. I treni partono dalla capitale e fanno fermate intermedie a Foggia, Barletta e Bari. Questa modifica si inserisce nell’offerta ferroviaria potenziata per facilitare l’arrivo degli atleti e dei visitatori in Puglia durante l’evento. La decisione riguarda esclusivamente l’aumento delle corse sulla tratta interessata.